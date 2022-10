WM in Gefahr? Neuer fehlt Bayern weiterhin

Fr., 28.10.2022, 16.24 Uhr

Drei Wochen vor der WM in Katar ist bei Manuel Neuer noch kein Comeback in Sicht. Den Nationalkeeper plagt weiterhin eine Schulterverletzung. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zeigt sich optimistisch, was eine WM-Teilnahme des Keepers angeht - sei aber auch kein "Hellseher".

