Schock für van Bommel: Flucht vor bewaffnetem Räuber

Mi., 26.10.2022, 18.24 Uhr

Schockmoment für Mark van Bommel: Der ehemalige Bayern-Kapitän ist Montagnacht in der Tiefgarage seiner Wohnung nur knapp einem bewaffneten Überfall entkommen. Als van Bommel in einem Porsche in die Garage seines Appartements fahren wollte, stand offensichtlich ein mit einer Pistole bewaffneter Mann vor dem Eingang. Der Niederländer legte sofort den Rückwärtsgang ein und prallte dabei auf ein parkendes Fahrzeug, von dem die Alarmanlage ansprang. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin. Noch konnte er nicht gefasst werden.

