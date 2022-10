NBA: Deutsche verlieren zum Auftakt - Wagner mit starker Leistung

Do., 20.10.2022, 08.53 Uhr

Die deutschen NBA-Spieler sind mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Franz Wagner bot in Detroit zwar eine starke Leistung für Orlando, konnte die Pleite aber nicht verhindern. Auch Isaiah Hartenstein (New York Knicks) und Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) unterlagen mit ihren Teams. Daniel Theis kam bei der Auftaktniederlage der Indiana Pacers erst gar nicht zum Einsatz.

Video: Sport