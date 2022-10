Dank Doppelpacker Choupo-Moting: Bayern bannen Pokalfluch

Mi., 19.10.2022, 22.53 Uhr

Bayern München hat dank des neuen Torgaranten Eric Maxim Choupo-Moting seinen Zweitrunden-Pokalfluch gebannt und steht nach zwei überraschend frühen Pleiten wieder mal im Achtelfinale. Der Rekordpokalsieger kann seine Triple-Jagd damit nach der WM-Pause fortsetzen. Wie in den vergangenen beiden Jahren in Kiel und Mönchengladbach lag aber auch diesmal eine Bayern-Blamage in der Luft - allerdings nur eine knappe halbe Stunde lang. Mads Pedersen bestrafte die anfangs fahrigen und körperlosen Münchner, der mutige FCA träumte vom ersten Pokalcoup gegen die Bayern seit über 79 Jahren.

