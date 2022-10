Nächster Barca-Dämpfer: Real siegt im Clasico

So., 16.10.2022, 18.23 Uhr

Real Madrid hat den 185. Clasico gegen den FC Barcelona mit 3:1 (2:0) gewonnen und die Tabellenführung in der spanischen La Liga zurückerobert. Bereits in der 12. Minute erzielte Karim Benzema die Führung für die Königlichen und beendete damit Marc-Andre ter Stegens Torlosserie nach 637 Minuten. Bei den Katalanen, die in der Champions League vor dem Aus stehen, dürfte die Stimmung immer schlechter werden.

