NHL: Deutsches Talent Peterka mit Debüt-Tor

Fr., 14.10.2022, 08.53 Uhr

Das deutsche Eishockey-Talent John Peterka hat sein erstes Tor in der NHL erzielt. Der 20-Jährige von den Buffalo Sabres traf im Duell mit Tim Stützle (Ottawa Senators) nach einer schönen Kombination im zweiten Drittel zum zwischenzeitlichen 1:1 und leitete damit die Wende zum letztlich deutlichen 4:1 ein. Der Angreifer aus der Red-Bull-Akademie hatte sich in der AHL mit 80 Scorerpunkten in 80 AHL-Spielen empfohlen.

