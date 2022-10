Deutscher Frauen-Vierer verpasst Medaillenläufe

Deutschlands Frauen-Vierer verpasste bei der WM in Frankreich die Medaillenläufe.

Saint-Quentin-en-Yvelines. Die Erfolgsserie des personell stark veränderten deutschen Frauen-Vierers ist bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Saint-Quentin-en-Yvelines zu Ende gegangen.

Die beiden Tokio-Olympiasiegerinnen Mieke Kröger und Franziska Brauße verpassten zusammen mit den Neulingen Lena Charlotte Reissner und Lana Eberle die Medaillenläufe. Das Quartett verbesserte sich in 4:15,017 Minuten zwar um fast zwei Sekunden im Vergleich zur Qualifikation, verfehlte aber mit der sechstschnellsten Zeit das kleine Finale.

Der deutsche Frauen-Vierer hatte in den vergangenen beiden Jahren nahezu alles gewonnen. Nach Gold in Tokio triumphierte der bei der Sportler-Gala zur Mannschaft des Jahres gekürte Vierer auch bei der WM 2021 sowie bei den Europameisterschaften 2021 und 2022. Nach der EM 2022 in München hatte allerdings die mehrmalige Weltmeisterin Lisa Brennauer ihre Karriere beendet. Dazu verzichtet Lisa Klein nach gesundheitlichen Problemen auf einen WM-Start. Nachrückerin Laura Süßemilch ist nach ihrer Sturzverletzung bei der Tour de France noch nicht wieder voll genesen.

Das Finale bestreiten am Donnerstagabend Großbritannien (4:10,109) und Italien (4:11,562).

© dpa-infocom, dpa:221013-99-118604/2 (dpa)