0:3-Pleite gegen Porto: Alonso will "den Schmerz nutzen"

Do., 13.10.2022, 10.23 Uhr

Bittere Pille für Xabi Alonso bei seinem Trainer-Debüt in der Champions League: Gegen de FC Porto kassierte der Neu-Coach mit Bayer Leverkusen eine 0:3-Heimpleite. Durch die Niederlage im vierten Gruppenspiel muss die Werkself um die Zukunft in der Königsklasse bangen. Für den Spanier steht nun vor allem die Reaktion seiner Mannschaft im Vordergrund. Am Wochenende wartetet in der Fußball-Bundesliga mit Eintracht Frankfurt ein weiterer Champions-League-Teilnehmer.

