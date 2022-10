NHL: Vorjahresfinalist Tampa kassiert ersten Dämpfer

Mi., 12.10.2022, 10.24 Uhr

Die NHL ist auf dem amerikanischen Boden angekommen: Nach dem Auftakt in Prag kassierte Vorjahresfinalist Tampa Bay Lightning in New York den ersten Dämpfer der jungen Saison. Die Vegas Golden Knights starteten hingegen erfolgreich. Leon Draisaitl steigt erst in der Nacht zu Donnerstag ein.

