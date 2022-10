Nach Tagovailoa: Miami muss auch taumelnden Bridgewater ersetzen

Mo., 10.10.2022, 10.53 Uhr

Die Miami Dolphins müssen unmittelbar nach der Verschärfung des "concussion protocol" in der NFL gleich den nächsten Quarterback ersetzen. Nach der viel diskutierten Verletzung von Tua Tagovailoa erwischte es bei der Niederlage am Sonntag bei den New York Jets (17:40) dessen Vertreter Teddy Bridgewater. Erst am Samstag hatten sich Liga und Spielergewerkschaft auf eine Regelverschärfung geeinigt.

