Nach Auslosung: DFB-Testspiele gegen Hochkaräter möglich

So., 09.10.2022, 16.23 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft kann im Jahr vor der Heim-EM 2024 gegen hochkarätige Gegner testen. Nach der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen am Sonntag steht fest, dass das Team von Bundestrainer Hansi Flick Länderspiele gegen Frankreich, England und Belgien absolvieren kann. Eine Entscheidung dazu soll relativ zeitnah fallen, kündigte Flick in Frankfurt an.

