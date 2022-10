Union will die Wende - Malmö-Spiel «richtungsweisend»

Malmö. An der Bedeutung der Partie ließ auch Co-Trainer Markus Hoffmann keinen Zweifel. Das Spiel des 1. FC Union Berlin an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) beim schwedischen Rekordmeister Malmö FF sei «richtungsweisend: Wer hier punktet, ist mit dabei», sagte er.

Null Punkte holten die Köpenicker, die in der Fußball-Bundesliga überraschend weiter die Tabelle anführen, in den bisherigen zwei Partien in der Europa League. Die Ausbeute von Malmö: nicht besser.

Dennoch wies Berlins dänischer Torwart Frederik Rönnow auf die große europäische Erfahrung der Gastgeber hin. In der vergangenen Saison hatten es die Schweden bis in die Champions League geschafft. Die Gruppenphase endete aber ernüchternd: In einer Gruppe mit Juventus Turin, dem FC Chelsea und Zenit St. Petersburg schaffte Malmö ein Remis - 1:1 zu Hause gegen St. Petersburg. In den weiteren fünf Partien traf Malmö nicht einmal, kassierte aber 13 Gegentore und schied mit einem Punkt aus.

«Malmö hat zwei Gesichter, bezogen auf die Europa League und die Liga», sagte Hoffmann. Deswegen sei es schwierig einzuschätzen, ob sie ihnen eher passiver oder aktiver begegnen würden. «Aber wir müssen auf uns schauen und das Spiel machen, damit wir hier etwas mitnehmen können», betonte Rönnow.

Denn es wäre auch mental wichtig, mit einem Erfolgserlebnis zurückzukehren in der Anfangsphase der intensiven Wochen bis zur WM in Katar. Das 0:2 zuletzt in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt soll nur ein Ausrutscher gewesen sein, selbst wenn die Köpenicker weiter vorrangig den Klassenverbleib im Fokus haben. Dass Trainer Urs Fischer dabei auch in Malmö wieder mit dabei sein könnte nach einem positiven Corona-Test, dürfte den Berlinern noch mal einen Extra-Schub geben. Fällt der Test auf das Virus am Spieltag negativ aus, reist der 56 Jahre alte Schweizer rechtzeitig nach zu seiner Mannschaft.

