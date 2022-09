Studie: Zahl der Verletzungen in Europas Top-Ligen stark gestiegen

Do., 29.09.2022, 10.23 Uhr

In den fünf großen europäischen Fußballligen ist die Zahl der Verletzungen in der Saison 2021/22 um 20 Prozent gestiegen. Die Kosten der Vereine lagen demnach in Rekordhöhe bei rund 610 Millionen Euro. Große Verletzungssorgen gibt es wegen der anstehenden Winter-WM in Katar auch in diesem Jahr.

