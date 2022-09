Niederlande für Endrunde qualifiziert − Österreich steigt ab

DFB-Team tritt in England zum Stimmungsfinale vor der WM an

Irgendwann muss es ja auch mal gut sein. So jedenfalls kann man die Schilder deuten, die Engländer und Touristen aus der ganzen Welt höflich („You are kindly requested…“) darum bitten, keine Blumen, Kerzen oder Ähnliches mehr am Zaun vor dem Buckingham Palace in London zu hinterlassen. Bis zu sechs Kilometer waren die Schlangen der Trauernden lang, die sich bis vergangenen Montag von Queen Elisabeth II verabschieden wollten. Eine Woche später flattert der Union Jack zwar noch immer auf Halbmast, noch immer machen Gäste aus der ganzen Welt ein schnelles Selfie, und noch immer sieht man hier und da jemanden am Zaun kauern, dem eine Träne runterrollt. Aber ansonsten lautet das Motto: Back to normal. Die Trauerkolonne ist weitergezogen.

Tatsächlich ist sie aber nur rund 200 Meter weitergezogen. 17 Tage nach dem Tod Ihrer Majestät ist im Green Park neben dem Buckingham Palace mittlerweile ein ganzes Feld aus Blumenbouquets, selbstgebastelten Abschiedsschildern und gemalten Queen-Bildern entstanden. „Für immer Respekt“, steht auf einem, „Grüße aus Kuwait“ und „Wir werden Sie immer lieben“ auf einem anderen. Stilvoll trauern können sie in London, das muss man schon sagen.

Engländer sauer auf Southgate

Beim Fußball aber sind die Engländer weniger sensibel. Das haben die Fans der „Three Lions“ nach dem 0:1 gegen Italien am Freitagabend und dem damit verbundenen Abstieg aus der Nations League gezeigt. „Sack Southgate“, auf Deutsch: Southgate entlassen, gehört noch zu den eher freundlicheren Tweets, die bei Twitter in nur wenigen Stunden mehr als 20.000 Mal von Usern mit einem Like versehen wurden. Vor dem Duell mit der deutschen Mannschaft am Montag (20.45 Uhr/RTL), dem Wiedersehen im Wembley, ist die Stimmung unter Fußballfans auf der Insel mehr wütend als traurig.

Ganz so schlimm ist es in Deutschland nach dem 0:1 gegen Ungarn nicht. Noch nicht. Doch von dem Stimmungshoch nach 13 Spielen ohne Niederlage unter Bundestrainer Hansi Flick ist nach Niederlage Nummer eins auch nicht mehr viel übriggeblieben. Deswegen dürfte Trainer Flick, der mit seiner Mannschaft am Sonntag von Leipzig nach London flog und am Nachmittag das Hotel Hilton Wembley bezog, auch klar sein, dass es an diesem Montag auf dem Nations-League-Papier zwar um nichts geht – in der WM-Wahrheit aber um alles.

Flick: „Ein Ansporn für jeden einzelnen Spieler“

„Die Zeit der Experimente ist vorbei“, sagte Flick, bevor er den Flieger in Richtung London bestieg. „Für jeden einzelnen Spieler ist das ein Ansporn, nun alles zu geben und die sechs Wochen danach zu nutzen, um vorbereitet zu sein. Wir müssen gegen England schauen, dass wir über 90 Minuten besser spielen.“

Die Neuauflage des Achtelfinals der Europameisterschaft 2021, das England mit 2:0 gewann, wird zum Endspiel: zum Stimmungsfinale vor der Weltmeisterschaft in Katar. 55 Tage vor dem Eröffnungsspiel entscheidet sich an diesem Montagabend im ausverkauften Wembleystadion, welche der beiden Mannschaften sich vergleichsweise in Ruhe auf die Wüsten-WM vorbereiten kann – und welche schon vor dem ersten Anpfiff in Katar gehörig unter Druck gerät.

Einen Vorgeschmack auf das, was den Verlierer in den kommenden acht Wochen erwartet, lieferten die traditionell wenig zimperlichen englischen Zeitungen am Wochenende nach der Niederlage gegen Italien. Der „Mirrow“ schrieb von einem „demütigenden Abstieg“ und fürchtete, dass England „in dunkle alte Zeiten“ zurückzufallen drohe. „The Sun“ nannte das 0:1 schlicht eine „grausame Vorstellung“. Und die „Daily Mail“ wollte nach einer intensiven Twitter-Recherche erfahren haben, dass Englands Fans genug von Trainer Gareth Southgate haben und sich ausgerechnet für den gerade beim FC Chelsea beurlaubten Thomas Tuchel stark machen.

Bierhoff bekräftigt den Anspruch

Welcome in hell! Dabei ist es gerade einmal ein Jahr her, dass Southgate die „Three Lions“ bei der paneuropäischen Euro ins Heim-Finale in Wembley führte. Und auch bei der Weltmeisterschaft in Russland vor vier Jahren erreichte Southgate das Halbfinale. Von ähnlichen Erfolgen wagt nun aber offenbar niemand mehr auf der Insel zu träumen – genauso wenig wie im Lager der Deutschen. Dabei gelten England und Deutschland international kurioserweise noch immer zum Kreis der Mitfavoriten für die WM in Katar.

„Das Ziel bleibt“, sagte unmittelbar nach der bitteren 0:1-Niederlage am Freitag auch DFB-Manager Oliver Bierhoff, der die selbstformulierten Ansprüche nach der ersten Niederlage seit dem EM-K.o. vor 15 Monaten gegen England in Wem­bley vor gut einem Jahr nicht überbewerten wollte. „Na klar wird man heute nach dem Spiel sagen: Wie kann man das sagen. Aber wir fangen auch bei dem Turnier bei Null an. Aber jetzt machen wir erst mal das Spiel gegen England und versuchen, Vertrauen zu tanken, gute Dinge umzusetzen, und dann schauen wir weiter.“

Spiel in Wembley für Musiala ein ganz besonderes

Eine Schlüsselrolle für die Wem­bley-Mission „Vertrauen tanken“ soll ausgerechnet der gerade erst 19 Jahre alte Jamal Musiala übernehmen, der das Glück hatte, am Freitag lediglich 20 Minuten bei der Niederlage gegen Ungarn dabei gewesen zu sein. Musiala ist in England aufgewachsen und ausgebildet worden, ein Spiel in Wembley ist für ihn natürlich ein ganz besonderes.

Auch Antonio Rüdiger hat als ehemaliger Chelsea-Profi England-Erfahrung. Der Verteidiger von Real Madrid wird bei der WM zum Gerüst des deutschen Teams gehören. Doch der Abwehr-Routinier fehlt der DFB-Auswahl in London gelbgesperrt und reiste bereits genauso zurück wie Wolfsburgs Stürmer Lukas Nmecha, der über Kniebeschwerden klagte.

Dem DFB-Team fehlt ein Stoßstürmer

„Ich fahre nicht mit einem positiven Gefühl nach Hause“, sagte Rüdiger, bevor er sich in den Flieger nach Madrid setzte. Was nicht nur dem 29-Jährigen Sorgen bereitet: Knapp zwei Monate vor dem ersten WM-Spiel gegen Japan wird Deutschland keinen international tauglichen Stoßstürmer mehr herbeizaubern können. Auch die Bayern-Krise scheint die DFB-Auswahl zu beeinflussen. Und dass Deutschland noch immer große Probleme gegen defensiv gut organisierte Gegner hat, zeigte nicht erst das 0:1 gegen Ungarn auf.

Über all das kann man sich nun wochenlang den Kopf zerbrechen. Oder man gewinnt an diesem Montag und nimmt sich ein Beispiel an den Engländern, die genau wissen, wie man den Schalter umlegt. Die Königin ist tot. God save the King!