DFB-Junioren Stiller führt deutsche U21 als Kapitän gegen Frankreich an

Magdeburg. Der Hoffenheimer Angelo Stiller führt die deutsche U21-Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Frankreich anstelle von Jonathan Burkardt als Kapitän an.

Der Mainzer Burkardt fehlt bei den Länderspielen am Freitag gegen Frankreich und am Dienstag in England verletzt.

Für den Härtetest zum Auftakt der EM-Saison setzt DFB-Trainer Antonio Di Salvo unter anderem auf seinen Kölner Offensiv-Allrounder Jan Thielmann, der in dieser Woche leicht erkrankt war. Im Tor kommt der Freiburger Noah Atubolu zu seinem dritten Einsatz für die U21. Nach seinem Tor beim 1:0-Sieg von Borussia Dortmund im Revierderby gegen den FC Schalke läuft wie angekündigt Torschütze Youssoufa Moukoko in der Anfangsformation auf.

