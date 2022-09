Vierter Fall in der Bundesliga: Hodentumor-Diagnose bei Boetius

Do., 22.09.2022, 14.23 Uhr

Bei Mittelfeldspieler Jean-Paul Boetius von Hertha BSC ist am Mittwoch bei einer urologischen Untersuchung ein Tumor im Hoden entdeckt worden, der operativ entfernt werden muss. Es ist bereits der vierte Fall in der Bundesliga in diesem Jahr.

