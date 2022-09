DFB: Keine Stehplätze bei EM 2024 in Deutschland

Di., 13.09.2022, 14.23 Uhr

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird es in den Stadien wohl keine Stehplätze geben. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Anfrage der ARD-Sportschau am Dienstag mit. Die Entscheidung der EM-Organisatoren sorgte bei Fan-Vertretern für Enttäuschung.

