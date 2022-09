"Geile Challenge": Schröder heiß auf Duell gegen Antetokounmpo

Mo., 12.09.2022, 12.23 Uhr

Kapitän Dennis Schröder schwärmt vor dem Viertelfinale der deutschen Basketballer gegen Griechenland von Giannis Antetokounmpo. "Ihn zu stoppen, ist fast unmöglich", sagte der NBA-Star vor dem Duell am Dienstag, sieht es aber eben auch als große Herausforderung: "Wenn du was erreichen willst", so Schröder, "dann musst du gegen die Besten gewinnen."

