Das SID-Reife(n)zeugnis zur Formel 1: Der Grand Prix von Monza

Mo., 12.09.2022, 12.23 Uhr

Max Verstappen dominiert weiterhin die Formel 1. Nach einem überzeugenden Rennen in Italien kann der Niederländer bereits kommende Woche erneut Weltmeister werden. Sebastian Vettel erlebte derweil in seinem letzten Rennen in Europa ein ganz bitteres Wochenende. Das SID-Reife(n)zeugnis zum Grand Prix in Monza.

