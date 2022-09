DBB-Team bangt weiter um Wagner - Genaue Diagnose noch offen

Berlin. Die deutschen Basketballer bangen weiter um den Einsatz von Franz Wagner im weiteren Verlauf der Europameisterschaft.

Der 21 Jahre alte NBA-Profi war beim 85:79 im Achtelfinale gegen Montenegro umgeknickt und konnte die Arena in Berlin nur humpelnd verlassen. Wie schwer sich der bislang bei der EM so starke Wagner verletzt hat, ist nach wie vor unklar.

«Nach einer ausführlichen bildgebenden Diagnostik im Unfallkrankenhaus Berlin am späten gestrigen Abend befindet sich Franz Wagner weiterhin in Behandlung durch den medizinischen Staff des DBB. Der weitere Verlauf bleibt abzuwarten», teilte der Deutsche Basketball Bund am Sonntag mit.

Damit ist ein Mitwirken von Wagner im Viertelfinale am Dienstag (20.30 Uhr/Magentasport) weiter fraglich. Ein Ausfall des Profis von den Orlando Magic würde das deutsche Team hart treffen, da Wagner bislang zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Bundestrainer Gordon Herbert zählte. Schon vor dem Turnier hatte Moritz Wagner für die EM absagen müssen. Auch wichtige Spieler wie Maximilian Kleber, Isaac Bonga, Tibor Pleiß oder Isaiah Hartenstein fehlen aus den unterschiedlichsten Gründen. Gegen Montenegro musste zudem Nick Weiler-Babb wegen einer Schulterverletzung passen.

