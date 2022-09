Schalke siegt nach 483 Tagen - und verschärft Bochums Krise

Sa., 10.09.2022, 22.23 Uhr

Mit dem ersten Bundesligasieg nach 483 Tagen hat Aufsteiger Schalke 04 einen Befreiungsschlag gelandet und die Krise beim VfL Bochum weiter verschärft. Nach dem 1:2 (0:1) im Straßenbahnderby in Gelsenkirchen hat das Team des schwer angezählten Trainers Thomas Reis einen Bundesliga-Negativrekord aufgestellt: Noch nie ist ein Bundesligist so schlecht in eine Saison gestartet wie die Bochumer mit null Punkten und 4:17 Toren nach sechs Spielen.

Video: Sport