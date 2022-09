Coman wieder verletzt: Nagelsmann will Spannung gegen Stuttgart hochhalten

Fr., 09.09.2022, 18.23 Uhr

Schock für den Rekordmeister: Flügelspieler Kingsley Coman wird Bayern München vorerst mit einem Muskelfaserriss fehlen. Damit verpasst der Franzose nicht nur das Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart, sondern auch den Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona und Ex-Teamkollege Robert Lewandowski. Unabhängig davon kündigte Nagelsmann an, gegen die Schwaben zu rotieren - und schickte gleich eine Warnung hinterher: Wer nicht alles gebe, werde auch am Dienstag gegen Barca nicht spielen.

