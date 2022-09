Bayer-Krise: Seoane setzt auf Solidarität und Aktivität

Fr., 09.09.2022, 14.53 Uhr

Bayer-Trainer Gerardo Seoane will nach dem total verkorksten Saisonstart in Berlin den Bock umstoßen. "Es ist eine schwierige Situation, aber dieser Herausforderung stelle ich mich", sagte der Schweizer Coach vor dem richtungsweisenden Auswärtsspiel am Samstag bei Hertha BSC.

