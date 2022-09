Nach schwerem Sturz: Titelverteidiger Roglic muss Vuelta aufgeben

Mi., 07.09.2022, 12.23 Uhr

Der Traum vom vierten Vuelta-Gesamtsieg in Serie ist geplatzt: Der Slowene Primoz Roglic muss nach einem schweren Sturz am Dienstag verletzt aufgeben. Damit ist bei der Spanien-Rundfahrt die Bahn frei für den Belgier Remco Evenepoel, der komfortabel in Führung liegt.

