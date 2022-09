Invictus Games: Harry und Meghan läuten Countdown in Düsseldorf ein

Di, 06.09.2022, 18.53 Uhr

Hoher Besuch in Düsseldorf - und der grüßt gleich einmal in bestem Deutsch. Prinz Harry läutet rund ein Jahr vor dem Start der Invictus Games 2023 in der Landeshauptstadt NRWs den Countdown ein: "Ich bin jetzt schon beeindruckt von der Arbeit, die in die Spiele gesteckt wurden", so Harry. "Wenn ich an Invictus vor der Rheinufer-Kulisse denke, bin ich ganz aufgeregt."

Video: Sport