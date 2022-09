Nach hartem Kampf: Niemeier verpasst Sensation gegen Nr. 1

Di, 06.09.2022, 08.23 Uhr

Jule Niemeier hat im Achtelfinale der US Open eine große Überraschung verpasst. Die 23-jährige Dortmunderin unterlag der favorisierten Weltranglistenersten Iga Swiatek aus Polen am Montag in drei Sätzen. Bei den Männern musste derweil überraschend früh Rafael Nadal die Segel streichen. Der 36-Jährige hatte seinen 23. Grand-Slam-Titel anvisiert, scheiterte jedoch am US-Amerikaner Frances Tiafoe in vier Sätzen.

