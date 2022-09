FC Bayern: Fan-Nähe und Aufarbeitung nach 1:1 bei Union

So, 04.09.2022, 16.23 Uhr

Nach Union Berlin ist vor Inter Mailand: Nach dem zweiten Remis in Folge gaben sich die Topstars der Bayern publikumsnah und erfüllten bei einem öffentlichen Training etliche Wünsche nach Selfies und Autogrammen. Am Mittwoch trifft der FCB dann zum Auftakt der Champions League auf Inter Mailand. Die Nerazzurri setzten ihrerseits ihre Generalprobe in den Sand und erlitten eine empfindliche 2:3-Niederlage - ausgerechnet im Stadtderby beim AC Mailand.

