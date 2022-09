DFB-Frauen lösen Ticket für WM 2023

Sa, 03.09.2022, 18.23 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen haben vorzeitig die Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland perfekt gemacht. Die Vize-Europameisterinnen gewannen am vorletzten Spieltag in der Türkei mit 3:0 und sicherten sich mit 24 Punkten den Sieg in Gruppe H.

Video: Sport