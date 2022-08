Schock bei Barca: Aubameyang laut Medien ausgeraubt

Mo, 29.08.2022, 12.24 Uhr

Der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Star Pierre-Emerick Aubameyang ist laut übereinstimmenden Medienberichten in Spanien Opfer eines Überfalls von vier Räubern geworden. Das Quartett, das Schusswaffen und Eisenstangen mitführte, war über über den Garten in das Haus des 33-Jährigen in Castelldefels gelangt.

