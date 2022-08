Gladbach ohne Angst zum "heißesten Team in ganz Europa"

Do, 25.08.2022, 16.53 Uhr

Mit einer großen Portion Selbstbewusstsein geht der Tabellenzweite Borussia Mönchengladbach in das Duell mit Spitzenreiter Bayern München. Auch wenn die Bayern laut Trainer Daniel Farke das "heißeste Team in ganz Europa" sind, macht Fußball mit Angst "keinen Sinn" so der Coach.

