Olympia in Deutschland? "Kommerz darf nicht im Vordergrund stehen"

Do, 25.08.2022, 08.53 Uhr

Während der European Championships in München ist die Diskussion um Olympische Spiele in Deutschland wieder lauter geworden. Athletenvertreterin Karla Borger ist allerdings "nicht davon überzeugt", dass es "der richtige Zeitpunkt" ist. Ex-Skirennläufer Felix Neureuther sieht eine deutsche Bewerbung an Bedingungen geknüpft.

