Medien: Zverev sagt Teilnahme an den US Open ab

Mo, 22.08.2022, 10.54 Uhr

Olympiasieger Alexander Zverev wird seine Teilnahme an den US Open wohl absagen. Nach Informationen der Bild-Zeitung will Zverev seine Entscheidung noch am Montag bekannt geben. Im Halbfinale der French Open hatte sich der 25-Jährige drei Außenbänder gerissen.

