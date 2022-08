Mihambo peilt nach Corona-Infektion EM-Start an

München. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist nach ihrer Corona-Infektion sehr optimistisch, bei den Heim-Europameisterschaften an den Start gehen zu können.

«Das Gefühl von Unsicherheit über das eigene Leistungsvermögen bleibt. Aber ich werde nicht mit Ach und Krach antreten und dass ich nur die Energie habe, am Brett anzukommen», sagte die 28-Jährige. «Ich traue mir zu, einen guten Sprung machen zu können.»

Die finale Entscheidung sei trotz der gesundheitlichen Besserung aber noch nicht gefallen. Mihambo sagte weiter: «Mir geht es ganz in Ordnung, merke aber schon, dass ich krank war und werde schneller müde nach einem Training.»

Um die Medaillen im Weitsprung geht es im Münchner Olympiastadion am kommenden Donnerstag, die Qualifikation findet zwei Tage zuvor statt. Mihambo hatte bei den Weltmeisterschaften in den USA ihren Titel verteidigt. In München geht sie ebenfalls als Titelverteidigerin an den Start.

In dieser Woche war ihre Corona-Erkrankung publik gemacht worden. Nach ihrer Rückkehr von der WM in Eugene, wo sie mit 7,12 Metern siegte, hatte sich Mihambo mit dem Virus infiziert. Nach einem Medizincheck hatte sie in dieser Woche zum ersten Mal wieder eine leichte Krafttrainingseinheit absolviert.

Für den Deutschen Leichtathletik-Verband würde eine Absage des Aushängeschildes die Erfolgsaussichten in München weiter schmälern. In den USA hatte es nur zwei Medaillen gegeben - neben Gold durch Mihambo noch Bronze durch die Sprint-Staffel der Frauen.

Ihre Teilnahme an den European Championships in München abgesagt haben die Speerwurf-Asse Johannes Vetter und Christin Hussong sowie Hindernis-Europameisterin Gesa Krause.

