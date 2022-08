DSV-Bundestrainer Berkhahn zu EM-Zielen: "WM-Leistungen wiederholen"

Fr, 05.08.2022, 16.23 Uhr

Der Deutsche Schwimm-Verband kann auf eine erfolgreiche WM in diesem Sommer in Budapest zurückschauen. Daran will das deutsche Team auch beim nächsten Großevent anknüpfen, bei der Schwimm-EM (11. bis 21. August) in Rom.

