Finale der Fußball-EM der Frauen: Berliner Fans zeigen sich trotz Niederlage versöhnlich

Mo, 01.08.2022, 00.53 Uhr

In Berlin fieberten am Abend zahlreiche Fans mit den deutschen Fußballerinnen mit. Und am Ende langte es knapp doch nicht: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft verliert das Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen gegen England.

