Engländerinnen im Finale ihrer Heim-EM

Di, 26.07.2022, 22.53 Uhr

Die englischen Fußballerinnen stehen im Finale ihrer Heim-EM. Die Engländerinnen besiegten Schweden am Dienstag in Sheffield im ersten Halbfinale mit 4:0 (1:0) und sind der mögliche Endspielgegner der deutschen Mannschaft, die am Mittwoch in Milton Keynes ihr Halbfinale gegen Frankreich spielt.

