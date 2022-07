Testspiel-Clasico: Lewandowski vor erstem Barca-Einsatz

Sa, 23.07.2022, 12.24 Uhr

Robert Lewandowski steht vor seinem ersten Einsatz für den FC Barcelona - und das gleich im legendären Clasico: Am Sonntagmorgen (5.00 Uhr MESZ) treffen die Katalanen in einem Testspiel in Las Vegas auf Real Madrid.

