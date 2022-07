"Bänke zerstört": Klopp erinnert ans Leipziger Zentralstadion

Fr, 22.07.2022, 12.24 Uhr

In einem Testspiel vor dem Saisonstart besiegte der FC Liverpool RB Leipzig mit 5:0. Jürgen Klopp blickte bei seinem ersten Besuch seit langer Zeit in der umgebauten Leipziger Arena nostalgisch in die Vergangenheit.

