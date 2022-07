Niklas Kaul hofft auf die nächste Zehnkampf-Überraschung

Eugene. Der Weltmeister hat seit seinem Triumph 2019 Verletzungssorgen. Gegen die starke Konkurrenz muss er in Eugene am zweiten Tag aufdrehen.

Bevor es für ihn in Eugene überhaupt anfängt, ist für Niklas Kaul alles wieder wie vor drei Jahren in Doha. Damals betrat er die WM-Bühne als fast Unbekannter, nun betritt er sie zwar als amtierender Weltmeister, aber erneut als einer, den wieder keiner so wirklich auf dem Zettel hat. Wie vor drei Jahren. Am späten Mittwochabend kam der 24-Jährige in der kleinen Universitätsstadt im Nordwesten der USA an, wo am Samstag (18.50 Uhr) der Zehnkampf mit dem 100-Meter-Lauf beginnen wird.

Es ist schwer, über Niklas Kaul zu sprechen, ohne Doha dabei zu erwähnen. 2019, bei der WM in Katar, fand Deutschland einen neuen Sporthelden. Einen, der am ersten Wettkampftag noch unter dem Radar lief, um am zweiten regelrecht zu explodieren. Wie ein Schnellzug auf dem Überholgleis rollte er das Feld von hinten auf. Mit dem Speer, mit dem Hochsprung-Stab, auf der Laufbahn über 1500 Meter. Als Elfter war der Mainzer in den zweiten Tag gestartet, als König der Leichtathleten hatte er ihn beendet. Niklas Kaul, der bisher jüngste Zehnkampf-Weltmeister überhaupt, war der neue Stern der deutschen Leichtathletik. Ein Versprechen für die Zukunft.

Niklas Kaul erlebte bei Olympia in Tokio einen Rückschlag

Es ist aber auch schwer über Niklas Kaul ohne Doha zu sprechen, weil es danach nicht mehr viel zu erwähnen gab. Zumindest nicht viel Gutes, denn Kauls Geschichte seit Doha ist eine voller Rückschläge. Erst gab eine Ellenbogen-Operation, dann endete sein Olympia-Auftritt in Tokio im vergangenen Sommer vorzeitig mit einer Quetschung im rechten Sprunggelenk. Erfolg und Drama in einem einzigen Sprung: Seiner Bestleistung im Hochsprung folgte das Olympia-Aus.

America First bei der WM - und Deutschland schaut nur zu

Nun also Eugene. Ein neuer Anlauf in einem großen internationalen Wettbewerb. Doch die WM, das hatte Kaul zuvor mehrfach betont, sei ihm gar nicht so wichtig. „Eugene ist mir sowas von egal, wenn ich dafür in München im Olympiastadion stehen kann“, sagte der Lehramtsstudent der Fächer Sport und Physik mit Blick auf die EM im kommenden Monat in Deutschland. „Die WM mag sportlich einen höheren Stellenwert haben, aber eine EM zu Hause ist etwas Besonderes. Dazu in diesem wunderschönen, legendären Stadion.“

Positive Tendenz ist bei Niklas Kaul erkennbar

Es mag auch ein bisschen Trotz in diesen Worten stecken, ein wenig Unsicherheit vor dem Start. Es klingt auch fast ein bisschen wie eine Absicherung für den Fall des Scheiterns. Schließlich weiß Kaul, dass auch das Stadion in Eugene ein legendäres ist, dass dort das Herz der US-Leichtathletik schlägt. Was Niklas Kaul nicht weiß, ist wie es für ihn im Hayward Field laufen wird. Wird sein Körper halten?

Die bisherigen Testläufe ließen zumindest eine positive Tendenz erkennen. Den Saisonauftakt beim Traditions-Wettkampf in Ratingen brach er wegen einer Halswirbel-Blockade vor dem Start des 400-Meter-Rennens ab. Wenig später im österreichischen Götzis, beim stärksten Zehnkampf-Meeting der Welt, holte er sich als Vierter sein Selbstvertrauen zurück und erfüllte die so sehr herbeigesehnte Qualifikationsnorm für die EM. Erneut machte ihm aber der Fuß zu schaffen, angeschlagen biss er bis zum Abschluss auf die Zähne.

Der Zehnkampf-Favorit heißt Damian Warner

Und nun? Sein Freilos als Titelverteidiger nutzt Niklas Kaul für die WM, weil „ich mich gut fühle. Die körperliche Verfassung ist top.“ Großen Druck fühle er nicht, denn Kaul weiß, dass sein Sieg bei der WM in Doha einer Sensation glich und die Titelverteidigung in Eugene einem Wunder gleichkäme. „Wenn es gut geht, ist das schön, wenn nicht, ist das auch kein Drama“, sagt Vater und Trainer Michael Kaul. Auf dem Zettel hat seinen Sohn ja ohnehin kaum einer nach der jüngsten Verletzungsmisere. Eine Situation also, die Niklas Kaul gewohnt ist. Und bei der ihm seine Mischung aus mentaler Stärke und souveräner Haltung häufig hilft, den Kampf immer wieder von vorne aufzunehmen.

Track Town USA - die umstrittene WM der Nike-Athleten

Bei Niklas Kaul kann man eben nie wissen, was kommt. „Mit diesem Typ muss man immer rechnen. Er hat hintenraus so viele gute Disziplinen“, sagt auch Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada. „Man muss Niklas immer im Auge behalten.“

Vier deutsche Athleten sind am Start

Ja, Kaul ist der Mann des zweiten Tags. Wenn Sprinttypen wie Warner von den Vortagspunkten zehren, beginnt Kaul den Wettbewerb mit seinen starken Disziplinen erst zu genießen. Doch die Konkurrenz bei dieser WM ist erdrückend. Da ist eben Damian Warner, der erst vierte Mann in der Geschichte des Sports, der mehr als 9.000 Punkte bei einem Zehnkampf holte. Das ist Kevin Mayer, Weltrekordhalter aus Frankreich, der eigentlich nur in Topform auf der Bildfläche auftaucht, wenn es Medaillen zu holen gibt. Mit Garrett Scantling, US-Amerikaner mit Heimvorteil und derzeitig Nummer eins der Welt, muss man auch rechnen. Historisch auch: Neben Kaul gehen Routinier Kai Kazmirek sowie Tim Nowak und Leo Neugebauer an den Start. Vier Deutsche im WM-Zehnkampf – das gab es nie zuvor.

Kaul weiß, dass er selbst als amtierender Weltmeister wieder Außenseiter ist. Doch wie hatte er schon 2019 nach dem Triumph in Doha gesagt: „Ich bin nicht der beste Zehnkämpfer, aber vielleicht der konstanteste.“ Der Mann des zweiten Tags. Ein Mann für eine weitere große Überraschung?

Auch Claudine Vita und Shanice Craft zogen ins Finale ein. „Wir wollen zeigen, dass wir immer noch werfen können und es wäre schön, wenn eine von uns eine Medaille für Deutschland holen könnte“, sagte Pudenz. Damit sind die Diskuswerferinnen fast schon eine Ausnahmeerscheinung bei dieser WM im Nordwesten der USA. 78 deutsche Athleten reisten nach Eugene, doch wirkliche Medaillenaspiranten sind nur wenige darunter. Die Ausbeute nach vier von zehn Wettkampftagen: keine Medaillen, nicht einmal wirkliche Topplatzierungen. Amerikas Leichtathleten brennen Feuerwerk ab Während die US-Athleten bei ihrem Heimspiel ein wahres Feuerwerk abbrennen, sind die Deutschen in Eugene nur dabei. Am Ende des vierten Wettbewerbstags führten die USA das Medaillenranking mit sechs Gold-, vier Silber- und sechs Bronzemedaillen an. America First! Am Sonntag, dem dritten Wettbewerbstag, hatten sie unglaubliche neun Medaillen gewonnen, darunter vier goldene. Mehr Edelplaketten holte seit 1983 kein anderes Land an einem einzigen WM-Tag. Für die meisten deutschen Athleten war dagegen das Überstehen der Qualifikation schon der größte Erfolg. Positiv überrascht hatten wenige, darunter Gina Lückenkemper. Die Soesterin vom SCC Berlin, Deutschlands Schnellste, hatte es am Sonntag bis ins 100-Meter-Halbfinale geschafft, auch wenn sie mit den dortigen 11.08 Sekunden weit von einer Bestleistung und der Weltspitze entfernt war. Stabhochspringerin Jacqueline Otchere aus Mannheim reiste als Nachrückerin nach Eugene, schaffte mit 4,45 Metern den zehnten Platz. Ein Erfolg. Nur die EM-Norm für München ist damit noch immer nicht erfüllt. Auch Europameister Mateusz Przybylko hatte es bis ins Hochsprung-Finale geschafft. Der 30-Jährige aus Leverkusen übersprang im dritten Versuch 2,24 Meter, scheiterte danach aber dreimal an 2,27. Er wurde damit Zwölfter unter 13 Startern. Nun müssen die wenigen Hochkaräter liefern Sprint-Star Fraser-Pryce sorgt für Jamaika-FestspieleDer Großteil der deutschen Athleten verabschiedete sich aber früher. Siebenkämpferin Sophie Weißenberg beendete den Wettkampf am Montag nach drei ungültigen Weitsprung-Versuchen vorzeitig. Sie wolle bereits „die Regeneration für den EM-Start im August einläuten und Körner sparen“. Diskuswerfer Torben Brandt war mit indiskutablen 54,11 Metern in der Qualifikation ausgeschieden. Wie zuvor die Frankfurterin Samantha Borutta. 110-Meter-Hürdenläufer Gregor Traber blieb ebenfalls unter den eigenen Ansprüchen und schied im Vorlauf in 13,81 Sekunden aus. Teilweise war es ein Trauerspiel, aber dessen war sich der Deutsche Leichtathletik-Verband bewusst, der vor dem Turnierstart zahlreiche verletzungsbedingte Absagen von Medaillenhoffnungen hinnehmen musste. „Die WM ist unser Zielwettbewerb Nummer eins. Wir werden danach bemessen, wie viele Trainerstellen und Förderung wir erhalten", hatte Chef-Bundestrainerin Annett Stein vor der Abreise nach Eugene gesagt. Großer Rechenkunst bedarf es nicht, um zu erahnen, dass selbst der Gewinn von nur drei Medaillen bei den Tokio-Sommerspielen im Vorjahr diesmal an Amerikas Westküste nicht übertroffen werden dürfte - wenn überhaupt. Nun müssen also die wenigen Hochkaräter im deutschen Team liefern: Diskuswerferin Pudenz in der Nacht auf Donnerstag, Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre ab der Nacht auf Samstag und Weitsprung-Titelverteidigerin Malaika Mihambo ab der Nacht auf Sonntag. Sie sollen mehr als nur dabei sein. Track Town USA - die umstrittene WM der Nike-Athleten Björn Goldmann Schon vor dem Abbiegen auf den Uni-Campus weist das riesige Schild einer Pizzeria auf das Ziel der Reise. „Track Town Pizza“ steht dort in großen Lettern, aber hingewiesen werden müssen die derzeit Anreisenden darauf ohnehin nicht. Leichtathletik-Fans wissen um den Beinamen des angesteuerten Orts und den Ruf der dort ansässigen Universität von Oregon: Eugene, eine 170.000-Einwohner-Stadt im Nordwesten des Landes, ist auch als Track Town USA bekannt. Mitten in der Provinz, umgeben von Feldern und Hügeln liegt sie also: die US-Hauptstadt der Leichtathletik. Derzeit ist Eugene gar die Leichtathletik-Hauptstadt der Welt. Rund 1900 Athleten aus 192 Ländern ermitteln hier noch bis zur Nacht auf Montag ihre Weltmeister. Im Hayward Field, dem bekanntesten Leichtathletik-Stadion der USA. Dem Feld der Träume einer ganzen Sportart. Die amerikanische Langstreckenlegende Steve Prefontaine lief im Trikot des Oregon-Universitätsteams, er wird hier noch immer verehrt wie ein Rockstar und trat 1975 nicht weit vom Stadion entfernt auch wie einer ab: Sein goldfarbener Sportflitzer crashte in eine Felswand, der Olympiateilnehmer von München wurde nur 24 Jahre alt. Voll auf Läufern, Werfern und Springern ausgerichtet Auch Zehnkämpfer Ashton Eaton wurde in Eugene zur Ikone geschliffen, die Karrieren zahlreicher weiterer Olympiagoldgewinner der vergangenen Jahrzehnte nahm hier ihren Anfang. Ihre Namen sind auf Pflastersteinen vor dem Eingang des Stadions verewigt, in dem auch sonst keine Fußbälle geschossen oder Footballs geworfen werden. Hayward Field ist ein reines Leichtathletik-Stadion. Die olympische Kernsportart mag seit dem Karriereende von Usain Bolt keinen Superstar mehr aufbieten, doch unter den WM-Teilnehmern gilt das Stadion als eigentlicher Star der WM. Es ist vollständig auf die Bedürfnisse von Läufern, Werfern und Springern ausgerichtet, selbst die Zugänge zu den Zuschauerrängen sind mit Laufbahn-Kunststoff ausgelegt. „Es ist ein Ort voller Magie“, sagte Allyson Felix, die erfolgreichste Leichtathletin der Welt. Die US-amerikanische Läuferin schätzte sich „unendlich glücklich“, als sie dort vergangenen Freitag ihre medaillenreiche Karriere beendeten konnte. „Es herrscht eine so gute Energie in diesem Stadion.“ Bis hierhin klingt das alles wie ein wahrgewordenes Sportmärchen. Erstmals sind die USA, die immer wieder dominante Leichtathleten hervorgebracht haben, auch Ausrichter einer WM. In einem Stadion voller Geschichte, an einem Ort, an dem der Stellenwert dieses Sports nicht von Football und Basketball überschattet wird. Und doch ist das Hayward Field für eine WM mit seinen derzeit 30.000 Plätzen eigentlich zu klein. Statt wie sonst üblich in Sternehotels leben die Athleten in Studentenwohnheimen. Und es gibt noch immer Ungereimtheiten rund um die Vergabe dieser WM. Der Geburtsort von Nike Disqualifizierter Hürdenläufer: Nun will er den Super Bowl2015 bekam Eugene überraschend den Zuschlag vom Welt-Leichtathletikverband. Ohne Ausschreibungsverfahren, trotz Interesse aus Schweden. Warum? Eine mögliche Antwort hat mit einem ehemaligen Absolventen der Oregon-Universität zu tun. Mit Phil Knight, Mitteldistanzläufer in den 1950er-Jahren. Der heute 84-Jährige importierte einst japanische Laufschuhe und entwickelte später eigene. Es war der Anfang des Sportartikelgiganten Nike. Der Weltkonzern hat seine Zentrale noch immer in Oregon, im nicht weit entfernten Beaverton. Mit der WM im Jahr 2021, dem vor der coronabedingten Olympia-Verschiebung angedachten Austragungsdatum, wollte Nike sich selbst zum 50. Jubiläum beschenken. Nike und Eugene, Nike und die Universität von Oregon – sie gehören untrennbar zusammen. Mit hunderten Millionen Dollar hat Knight seine Alma Mater in den vergangenen Jahrzehnten unterstützt. Selbst das Logo der Uni-Sportteams wurde von Nike gestaltet, zuletzt wurde das Stadion durch Knight für 270 Millionen Dollar renoviert. Darin ein Museum mit einer Statue von Bill Bowerman. Der zog als Trainer des Uniteams die Langläufer um Prefontaine heran, 1971 wurde er Knights Partner. Nikes steiler Aufstieg begann, auch durch den von Bowermans Erfolgen entfachtem Laufboom in den USA, der über den ganzen Globus schwappte. Seitdem joggt die Welt. Verdacht besteht - Beweise fehlen 100-Meter-Sieger: Fred Kerley ist schnellster Mann der WeltWas all das mit der WM-Vergabe zu tun hat? Der damalige Leichtathletik-Weltverbandschef Lamine Diack wurde später in mehreren Fällen der Korruption überführt. Sein damaliger Stellvertreter und Nachfolger ist Sebastian Coe. Der zweimalige Olympiasieger war zu jenem Vergabe-Zeitpunkt auch hochbezahlter Nike-Repräsentant. Bis heute bestreitet der 65-jährige Brite unlautere Lobby-Arbeit, auch wenn ein der BBC vorliegender E-Mailverkehr dies durchaus nahelegt. Bewiesen werden konnte allerdings nichts. Und so argumentiert Coe bis heute, dass die WM in Eugene dem Wohle der Leichtathletik diene. Der wichtige US-Markt solle zurückerobert, die auch in den Staaten an Zugkraft verlierende Sportart solle gestärkt werden, um die Vorfreude auf Olympia 2028 in Los Angeles zu erhöhen. Nike selbst tritt nicht direkt als Sponsor in Erscheinung, vom gewohnten geschwungenen Haken auf Trikots und Schuhen der Athleten mal abgesehen. Doch Nike, das Gefühl lässt sich nicht verdrängen, umgibt Hayward Field wie die Luft zum Atmen. Große Konkurrenz schien Eugene ohnehin nicht gehabt zu haben. Miami, Los Angeles, Chicago – die Metropolen stehen Schlange für die Ausrichtung des Super Bowls oder des NBA-All-Star-Wochenendes. Nicht aber für eine Leichtathletik-WM. Man habe nicht die Qual der Wahl gehabt, gab Sebastian Coe jüngst zu. Jessica Gabriel, Sprecherin des WM-Organisationskomitees, wurde noch deutlicher: „Finden Sie mal jemand anderes, der bereit ist, die WM auszurichten.“