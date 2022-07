Wechsel von de Ligt zum FC Bayern perfekt

Di, 19.07.2022, 18.23 Uhr

Nun ist es amtlich: Der FC Bayern München hat sich wie erwartet mit dem niederländischen Nationalspieler Matthijs de Ligt verstärkt. Für den 22-Jährigen soll der FCB eine Ablöse von 70 Mio. Euro plus bis zu zehn Mio. Euro an Boni an Juventus Turin zahlen. Er unterschrieb am Dienstag einen Vertrag bis 2027.

Video: Sport