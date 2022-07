"Wichtig, wie sie denken": Kehl sucht beim BVB nach Mentalität

Mo, 18.07.2022, 18.23 Uhr

Der neue BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl will Borussia Dortmund endlich die richtige Mentalität mitgeben. "Uns war wichtig, ein Gefühl zu bekommen: Wie denken die Jungs? Was fühlen die? Wie gehen sie mit schwierigen Situationen um?", sagte Kehl am Montag im Trainingslager in Bad Ragaz über die Sommer-Zugänge.

