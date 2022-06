DFB-Frauen starten EM-Vorbereitung: "Ziel ist es, den Titel zu holen"

So, 05.06.2022, 22.28 Uhr

Die DFB-Frauen sind mit 20 Spielerinnen in die Vorbereitung auf die EM in England gestartet. Auf dem Trainingsgelände am neuen DFB-Campus startete der Rekordeuropameister die Mission nächster Titel: "Das ist natürlich das Ziel", sagte Abwehrspielerin Sara Doorsoun.