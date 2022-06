Hertha BSC: So will Schwarz künftig spielen lassen

Fr, 03.06.2022, 16.41 Uhr

Offensiv und nach vorne gerichtet: So will der neue Hertha-Trainer Sandro Schwarz mit seiner Mannschaft spielen. "Das, was ich sehen möchte, werde ich vorleben", so der ehemalige Coach von Dynamo Moskau, "die Vorfreude ist groß."