Gnabry lacht über Werner: Gute Laune beim DFB-Team vor Nations-League-Auftakt

Do, 02.06.2022, 12.54 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft hat vor dem Auftakt in die Nations League sichtlich Spaß. Bayern-Star Serge Gnabry bekam sich gar nicht mehr ein vor Lachen, nachdem sich Timo Werner den Ball ins eigene Gesicht geschossen hatte. Am Samstag (20.45 Uhr) trifft Deutschland zum Auftakt in Bologna auf Italien.