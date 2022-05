DFB-Pokalfinale: Wolfsburg will den Rekord, Potsdam die Überraschung

Fr, 27.05.2022, 17.36 Uhr

Sieben Pokalsiege in Folge - die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wirken unbezwingbar, wenn es in Köln um den DFB-Pokal geht. Das wissen auch Trainer Sofian Chahed und Turbine Potsdam, die als klarer Außenseiter in das Finale am Samstag gehen.