Bierhoff schwört DFB-Team auf Nations League ein

Fr, 27.05.2022, 12.04 Uhr

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die deutsche Nationalmannschaft auf eine erfolgreiche Saison in der Nations League eingeschworen. Die Nations League habe "wirklich an Bedeutung gewonnen",sagte Bierhoff zum Abschluss des Kurz-Trainingslagers in Marbella.