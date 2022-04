NBA: Kleber überzeugt erneut bei Mavs-Sieg

Fr, 22.04.2022, 08.21 Uhr

Maxi Kleber bleibt mit den Dallas Mavericks in der NBA in der Erfolgsspur. Die Texaner gewannen Spiel drei der ersten Play-off-Runde bei den Utah Jazz mit 126:118 und führen in der Serie "best of seven" nun mit 2:1.