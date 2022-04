RB Leipzig im EL-Halbfinale: "Wir streben jetzt nach mehr"

Fr, 15.04.2022, 08.32 Uhr

RB Leipzig steht zum zweiten Mal in seiner jungen Vereinsgeschichte in einem europäischen Halbfinale. Für Yussuf Poulsen ist eine klare Entwicklung zu erkennen, man trete nun reifer auf. Und auch Trainer Domenico Tedesco denkt bereits weiter. Der Titel in der Europa League scheint absolut möglich.