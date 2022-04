Kein Sister-Act in Dallas: Nyara Sabally im Draft von New York ausgewählt

Di, 12.04.2022, 11.55 Uhr

Kein Sister Act in Dallas, ein Wunsch geht dennoch in Erfüllung: Die deutsche Basketballerin Nyara Sabally wird in der WNBA künftig für New York Liberty spielen. Das ergab der Draft der US-Profiliga am Montag.