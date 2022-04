Woods bereit für Comeback beim US Masters

Woods bereit für Comeback beim US Masters

Di, 05.04.2022, 18.38 Uhr

Knapp 13 Monate nach seinem schweren Autounfall steht Tiger Woods wieder auf dem Rasen. Der 46-Jährige ist bereit für ein Comeback beim 86. US Masters in Augusta. Das erklärte der ehemalige Weltranglistenerste auf einer Pressekonferenz am Dienstag.